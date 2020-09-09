日前保守團體針對教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，發給國中小新生每人一本書單中的《國王與國王》，家長團體質疑，是急著要灌輸學童認識「同性戀」，進而影響學童的認同，對此，台灣同志諮詢熱線協會呼籲，反同團體莫再以保護兒少之名行歧視之實，兒童最佳利益是為其提供一個多元且具人權意識的學習環境與資源，而非一昧忽視兒少同志存在。

台灣同志諮詢熱線協會曾針對150位的同志朋友做的調查，詢問同志朋友「是在何時意識到自己的同性情欲？」，其中國小以前便意識到自己對同性有感覺的便高達50％，但超過一半的同志朋友都要等到大學成年後才敢與他人出櫃，表明自己的同志身份。

台灣同志諮詢熱線協會認為，半數的同志已在國小階段發現自己的同志身份，但其卻要隱滿這個身份直到大學後才敢與他人坦露自己真實的情感，而在其學習成長的過程中，學校能否提供其正向且肯定的情感認同資源便是重要的支持系統。

台灣同志諮詢熱線協會指出，將要求各級教育主管機管及各級學校應落實性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程，以提升學生性別平等意識，才能讓每一位學生自在平安的成長與學習。

(中時 )