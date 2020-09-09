總統府發言人丁允恭遭爆除曾同時劈腿四女之外，還迫使其中一位身為記者的女友為他三度墮胎，甚至曾在辦公室上演活春宮。對此國民黨立委葉毓蘭表示，監察院不能廢，呼籲作為婦運先驅的監委紀惠容查辦丁允恭醜聞，並質疑當年作為丁允恭上司的現任監察院長陳菊疑似包庇丁允恭，是否也該被調查。

葉毓蘭在臉書發文表示，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長時，與新聞記者之間的互動屬於公務業務上的關係，而且給不給新聞也攸關記者能否達成工作要求，檢警應該要立案調查。

葉毓蘭接著提到，現任監察委員紀惠容是婦運先驅，長年致力於性別暴力的防治，去年在想想論壇發表專文，介紹刑法228條的權勢性交。所以如今紀惠容監察委員也應該主動調查，當時女記者向陳菊市長檢舉時，陳菊市長輕輕放過，還推薦丁到府院就職，有無護短縱容失職？

葉毓蘭表示，雖然丁允恭自承在午休、下班時間才把局長室當炮房，但是新聞局長是政務官，有無確切的休息、下班時間，丁午休、下班把辦公室當炮房時，確定整個新聞局都沒有人在上班？

葉毓蘭直言，丁允恭就是昔日紀惠容筆下活脫脫的那個「權威人士」，此時重讀紀惠容的大作，特別有感，也終於了解為何小英總統要提名她進入監察院的苦心了!

接著葉毓蘭放上紀惠容於2019年3月7日發表的文章內容，文中提到「台灣社會需要確實認知到，年長者與未成年人之間本身便具有年齡、金錢、權力、身分、社會地位不對等的關係，雙方若發生性行為，應尋找適用刑法228條的權勢性交的可能性。即便雙方皆為成年人，也需留意不對等的權力關係，例如師生關係、僱傭關係、上司下屬關係、權威人士、年齡差距過大……都有可能形成『權勢性交』。」

當時紀惠容在文中進一步表示，「我認為，權勢性交的倡議應被更關注，台灣司法系統須具備權勢性交的區辨能力，也就是司法系統應該進行權勢性侵構成要件的討論，明確訂出其要件。誠如監察院調查報告之建議，請法務部研議刑法第228條『利用』要件之明確性，司法官學院教育訓練之課程亦宜列入研討。檢討是否自主罪法益保護體系之缺漏？刑法第228條犯罪因合意的任意性被壓制？期許權勢性交在法律上能被靈活運用。」

(中時 )