一名北港鎮男子16日自大陸返台，未依規定居家檢疫14天竟跑去KTV唱歌，遭北港警方臨檢時查獲，雲林縣衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」開罰30萬元，是雲林縣迄今最高額罰鍰。

北港分局偵查隊上月16日凌晨3點多到一家KTV執行防制青少年滋事臨檢，見一名男子在門口抽菸，該男子神情緊張，經查發現他是居家檢疫列管對象，但男子堅稱他只有在門口抽菸，沒有進去唱歌。

警方通報雲林縣衛生局，衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」裁罰基準，離開防疫處所2小時至6小時應開罰20萬元，考量男子前往人口密集之處的娛樂場所，遭舉發後態度不配合、行蹤交代不明，加重為開罰30萬元。

衛生局長曾春美指出，根據裁罰基準，離開防疫處所2小時內罰鍰10萬元，2至6小時罰20萬元，根據路口監視器，有看到北港男子離家、KTV門口的影像。

自新冠肺炎疫情發生以來，雲林縣衛生局共開罰6案，30萬元1案、10萬元5案；其中遭罰鍰10萬元的5案，2案繳清、1案分期付款、2案移送強制執行中，有1案訴願中。

目前雲林縣居家檢疫人數約120人，包括回國者、外籍移工、來台學生、短期商務人員。

(中時 )