交通部觀光局副局長懸缺多時，今確定由駐新加坡辦事處主任林信任接任，預計10月正式上任。交通部表示，林具有豐富的國際行銷經驗，加上數據分析能力、以亮點開拓國內旅遊的行政創新，希望借重他的駐外經驗，連結國際、超前佈署疫後觀光，特別是國際行銷和inbound旅客。

林信任為美國波特蘭州立大學國際企業管理碩士、國立中央大學策略管理博士，曾任交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長、駐洛杉磯辦事處主任、桃園機場旅客服務中心主任、國際組科長，以及經濟部統計處專員、科員等職務。配合觀光新南向政策，現派駐新加坡辦事處，轄區包括紐西蘭、澳洲、新加坡、印度、中東市埸等20餘國，行政經驗豐富。

林信任以精準行銷策略落實政策執行，為交通部觀光局勇奪電視界最高榮譽的第一座艾美獎、以及歐洲設計屆奧斯卡之稱的義大利A’Design設計奬等數10獎項，致力推動海洋觀光永續，獲亞洲最大ADEX潛水展頒發潛水旅遊傑出個人貢獻獎，並獲頒交通部模範公務人員。

交通部指出，林信任駐新加坡期間，積極拓展新南向市場，屢創來台人次歷史新高，又陸續成立印度、紐西蘭及澳洲台灣觀光旅遊服務處，達成行政院海外拓點政策；於東管處處長任內，陸續開辦東海岸大地藝術節、月光海音樂會及長濱雙浪金剛馬拉松等，成為東海岸旅遊的新亮點；駐美期間以台灣燈會影片獲美國電視界最高榮譽艾美獎、與大聯盟道奇隊異業合作，並邀請好萊塢名星哈啦猛男來台宣傳。

交通部表示，林信任具豐富的國際行銷經驗，數據分析能力、以亮點開拓國內旅遊的行政創新，相信返國任職之後不論是在疫情期間協助國內旅遊轉型，或是疫後國際觀光推廣及國際連結上，可以充分協助局長達成政策使命，讓台灣的美好持續被全世界看見，成為疫後國際安心旅遊重要的首選目的地。

(中時 )