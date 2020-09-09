總統府發言人丁允恭今(9日)被週刊爆出劈腿、逼墮胎、利用上班時間在局長室發生性關係等情事，消息曝光後，他也請辭總統府發言人一職。然而，其實丁允恭曾為媒體專欄作家，更獲時報文學獎小說首獎、聯合文學獎散文評審獎，而臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」也po文，翻出他獲獎的短篇小說《擺》，其中有一句正是「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」。

然而，今年44歲的丁允恭，曾任行政院副發言人、高雄市政府新聞局局長兼高雄市政府發言人、市長室專門委員、民主進步黨新聞輿情部主任等，曾為媒體專欄作家，獲時報文學獎小說首獎、聯合文學獎散文評審獎。

「肯腦濕的人生相談室」今則PO出，丁允恭2006年得獎短篇小說作品《擺》，其中有一段描述，「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人。」

而這篇貼文曝光後，許多網友則嘲諷「權力使人腐敗」、「原來是經驗談啊！藝術來自於生活~」、「寫的好像他身歷其境一樣啊」、「超超超前部署」。

另外，《擺》也被當時擔任時報文學獎評審張大春認為，一個好的小說作者能「一篇就看出事業」，他擔任評審多年只有三次經驗，直呼這是一位不得了的作者，過人能力在於「冷雋」兩字，寫偷情故事的情感與生理，細節呼應、結構緊密。

週刊報導曝光後，丁允恭隨即發出聲明指出，有關報導內容未盡傳實，但他個人確有行為違反社會期待之處，造成同事、長官及各界困擾，深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)