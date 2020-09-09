有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，今年散戶投資人瘋狂的湧入市場，對於美股來說是個不祥之兆。

CNBC報導，岡拉克表示，線上券商的每日平均交易和每個帳戶的交易筆數激增，顯示散戶活動非常可怕。他認為，散戶交易暢旺與美國政府刺激方案有關，這些資金雖然幫助了不少生活陷入困境的美國人，但也有部分資金回到股市，他形容人們像在轉送別人給的糖果，將資金投入股市熱潮之中，對於任何資深投資人來說，這都是可怕的跡象。

新冠肺炎疫情爆發，導致美股暴跌，為網路券商帶來大量的新用戶，不少新手、業餘投資人希望在美股復甦中分一杯羹。線上券商如嘉信（Charles Schwab）、德美利證券（TD Ameritrade）、Etrade和Interactive Brokers的新開戶數大量增加，受千禧一代青睞的交易平台羅賓漢（Robinhood）今年前4月就新增了300萬帳戶。

許多華爾街專家對於散戶投機行為發出警告，因為他們將資金投入一些高風險和衍生性商品，一些破產公司和低價股的股價能在一夜之間翻倍上漲，搶購潮還蔓延到複雜的選擇權市場。

(中時新聞網)