富宇地產（4907）瞄準台中北屯G0機捷特區，以及南投草屯等潛力熱區先後推案，繼年初「峰景」後，預計南投草屯新案「中山臻邸」，將在10月公開。

富宇地產總經理鍾堯明指出，建設與政策帶動區域人口流動，捷運沿線發展快速，目前最熱當屬北屯G0機捷特區；除此之外，全國第一大鎮的南投草屯的發展也值得期待，不但有政府力推觀光，交流道的分布也是全台最密集，再加上距離台中市區僅20-30分鐘車程，是房市隱藏版潛力熱區。

北屯G0機捷特區個案富宇「峰景」，年初進場後就是北屯指標建案，基地位於敦富路與敦富十二街口，規劃兩房22-28坪、三房30-35坪，每坪開價30萬元起，總銷約27億元，目前已熱銷破七成。

此外，10月即將公開的草屯新案「中山臻邸」，位於草屯中山街上，屬於市區中心位置，鬧中取靜，預計規劃24-42坪、2-4房，每坪開價約25-26萬元，並有市區少見的豪華公設、交誼廳、親子讀書室、健身房等公設，總銷超過18億元。

(工商 )