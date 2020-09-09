2022台北市長選舉，國民黨革實院長羅智強表態參選，立委蔣萬安呼聲高，而民進黨部分，衛福部長陳時中則是熱門人選。根據最新網路聲量調查，分析「空戰」實力，蔣萬安明顯落後其他人。

日前《ETtoday新聞雲》民調指出，若2022由蔣萬安對上陳時中，蔣萬安略領先4.6個百分點，而在藍營內部支持度，蔣萬安則比羅智強多30個百分點。

《網路溫度計》透過大數據調查近期網路聲量，在下屆台北市長人選中，以陳時中43.77%最高，其次為羅智強36.32%、前立委黃國昌12.72%，而蔣萬安僅5.89%，基隆市長林右昌1.06%、台北市副市長黃珊珊0.24%。

分析指出，陳時中防疫表現大獲肯定，一度躍升為政治人物中的人氣王，但隨著疫情變化聲量也稍稍下滑，近來又因說要帶頭吃美豬牛，聲量再度回升至68萬7794筆，好感度卻受到影響，但網路對於陳時中選市長的討論並不多，僅佔個人聲量的0.51%。反觀另一名熱門人選林右昌，因沒有太多爭議，因此好感度居冠。

國民黨方面，雖蔣萬安支持度高於羅智強，但羅智強聲量（57萬781筆）幾乎是蔣萬安（9萬2544筆）的6倍，主要是因羅智強光個人臉書就有110萬粉絲數，而蔣萬安僅有26萬粉絲，雙方「空戰」實力差距相當大。

另外，黃國昌雖然聲量（19萬9903筆）超越蔣萬安，但因錄音檔外流事件及時代力量各項爭議影響，以負面居多。黃珊珊則受柯文哲拖累，雖網友多替她抱屈，但聲量仍是6人中最低的。

(中時新聞網)