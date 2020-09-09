雙城隊今（9）日與紅雀隊進行雙重賽，40歲老將N.克魯茲都開轟，第1場是5局上的陽春全壘打，第2場是7局上，也是陽春彈，本季累計15轟並列大聯盟全壘打王。克魯茲今年3度在雙重賽都開轟，且都在滿40歲以後（生日是6月2日），這也使他寫下新紀錄。

大聯盟史上，年踰不惑仍能在雙重賽都揮出全壘打的只有費斯克（Carlton Fisk）和穆休（Stan Musial），但他們一生各只有1次，今年克魯茲已經3次，除了今天對紅雀，另兩次是8月15日對皇家、8月29日對老虎，以上3次雙重賽共6場他都曾轟出全壘打。

若不計年齡，大聯盟史上單季在3次雙重賽每場都開轟的就不只克魯茲一人，上一位是1964年的奇勒布魯，他也是前雙城隊的球員，已入選名人堂，還有前印地安人隊的捕手羅馬諾。

克魯茲今年出賽42場、只缺席3場，打擊率3成42，15轟、31打點，其中打擊率排在大聯盟第5位，全壘打與卓奧特、小塔提斯並列領先，打點則並列第12，看他的表現一點都不像40歲的老球員。

(中時 )