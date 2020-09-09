《富比士》（Forbes）公布第39屆2020年美國前400大富豪排名榜（Forbes 400），不出所料地，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）仍穩居今年榜首，連續第3年蟬聯首富。

儘管爆發新冠肺炎疫情，但美國的超級富豪們累積財富的表現卻更甚以往。前400大富豪的財富總計達到3.2兆美元，較去年成長8%，創下40年來富比士開始進行這項調查以來的最大增幅。今年有233位美國富豪的財富不見縮水，人數也是創下新高。截至2020年7月24日，首富貝佐斯的財富達到1790億美元，較去年成長57%。

富比士財富副總編Kerry A. Dolan表示，在疫情引發經濟動盪之際，富比士400榜單上的財富顯著增長。大部分的財富高度集中，排行榜上前21大富豪占所有財富的42%。

今年有25位跌出榜外，其中10位是因為受到疫情衝擊，有18位新進者，包括視訊會議軟體公司Zoom Video執行長袁征、電動卡車製造商Nikola創始人米爾頓（Trevor Milton）兩大科技新貴。受疫情影響，辦公大樓、飯店旅館與渡假村價值縮水，美國總統川普的排名從2019年的275大跌至352名，其財富由31億美元減少至25億美元。

(時報資訊)