今年全球在疫情衝擊下，Chromebook受到教育市場青睞，市場大好，今(9)日廣達(2382)、聯發科(2454)、宏碁(2353)攜手宣布，將共同組成Chromebook產業鏈超前布署，宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫，聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑受訪時表示，疫情的衝擊下，包括蘋果Mac、微軟Window和Google的Chromebook都出現大幅成長，Chromebook又是成長最為出色的，和Google的合作已經從Android系統延伸到Chrome平台，聯發科也將持續秉持提供客戶「兩個L、一個H」的服務，即Low Power Consumption、Low Latency及High Computing Performance，以優異技術積極搶市。

Chromebook是搭載Google Chrome OS系統的個人電腦，有單機筆記型電腦的特徵也有雲端運算的概念，游人傑表示，聯發科與Google為長期策略合作夥伴，已經建立良好的基礎，聯發科在Android的手機、Android平板及Android的智慧電視上，出貨量皆位居全球第一名，雙方已經將從Android系統合作進而延伸到Chrome平台，透過聯發科的技術優勢，與Google攜手打造最佳的Chromebook使用體驗。

游人傑表示，在疫情的衝擊下，包括蘋果Mac、微軟Window和Google的Chromebook都出現大幅成長，Chromebook的成長又最為出色的，聯發科在Chromebook市場中，提供強勁運算能力的CPU及優異極低功耗的省電技術，加上5G及WiFi6超低延時的無線連網，以及AI晶片提供流暢的人機介面，打造Chromebook成為學習、娛樂、家用的最佳體驗平台。而聯發科具備多元完整的產品組合，以全系列的產品線布局滿足市場不同消費者的需求。其中以6奈米先進製程打造最premium的旗艦產品預計在明年發佈。聯發科提供客戶「兩個L，一個 H」的服務—Low Power Consumption、Low Latency及High Computing Performance，以優異技術積極搶市。

此外，游人傑也談到，聯發科20多年來積累了很多很好的技術，這些技術讓公司在產業生態推動上與全球夥伴們密切合作，國際一線品牌都是長久的客戶，公司多項產品於全球市佔率上獨佔鰲頭，如Android平板、智慧電視、智慧語音助理、網路連結器等，例如在智慧電視方面，聯發科晶片居全球龍頭地位，包括索尼、LG、Vizio等大廠。在智慧裝置部分，亞馬遜全系列的產品包括智能音箱、智慧電視盒(OTT BOX)及Fire TV Stick等，以跨平台綜效引領市場，提供完整解決方案。

(時報資訊)