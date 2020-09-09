疫情開啟細胞激素解方國際賽！唐獎教育基金會與成功大學、實驗生物學國際組織合作，將於22日舉辦「2020唐獎國際大師論壇」，以「修復過度活化的免疫系統，從自體免疫疾病談到細胞激素風暴」為題，邀請今年三位生技醫藥獎得主發表演講，以及2014年唐獎生技醫藥獎得主暨2018諾貝爾獎得獎人詹姆斯．艾利森(Dr. James P. Allison)、本庶佑參與座談，展望為COVID-19重症患者找到抑制體內過度發炎反應，進而產生「細胞激素風暴」的有效療法曙光。

論壇將採中、英雙語線上直播，透過國際連線、現場線上交流、網路提問等方式，一同回顧過去科學家們為人類找尋自體免疫疾病誘發機制的歷程，並展望為COVID-19重症患者找到抑制體內過度發炎反應進而產生「細胞激素風暴」的有效療法曙光。

目前全世界競相研發疫苗來減低病毒感染、增加保謢力，更積極投入相關新藥研發，今年唐獎生技醫藥獎得主為三位發現免疫疾病關鍵細胞激素（IL-1、TNF、IL-6）的科學家，包括美國科羅拉多大學總校教授查爾斯．迪納雷羅（Dr. Charles Dinarello）、英國牛津大學教授馬克．費爾德曼（Dr. Marc Feldmann）、日本大阪大學前校長岸本忠三（Dr. Tadamitsu Kishimoto），他們的貢獻有助人類了解免疫失調的發炎性疾病形成原因，成為研發相關疾病治療藥物的重要基石，更解決長期受該疾病困擾患者的問題，例如：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬等問題。

由於COVID-19重症患者主因免疫系統過度反應並損害身體所引起，因此迪納雷羅將分析讓病患免疫系統平靜的藥物研發現況，以及阻斷IL-1相關藥品臨床試驗。費爾德曼也將從分享發現TNF過程的心路歷程，漫談抑制TNF是否對治療COVID-19患者有效情況。岸本忠三另將針對COVID-19確診病患身體所呈現的細胞激素反應情形，及在施行IL-6 受體單株抗體治療後所產生療效情況，說明最新進展。

(工商 )