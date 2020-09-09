總統府發言人丁允恭遭前女友Ｙ女出面爆料，指丁允恭在過去擔任高雄市新聞局長期間，明明與前妻嚴婉玲已訂婚，卻劈腿包含她在內的4名女子；還屢次在上班時間，要她穿短裙、網襪走進局長辦公室，與他發生關係，害Ｙ女因此三度懷孕墮胎。對於這些指控，丁允恭已辭去發言人職務，並承認有在局長辦公室發生關係，陪女記者墮過胎，甚至認了自己有劈腿，但對於爆料的Ｙ女，丁表示：「我沒有騙她喔」，強調對方都知道。

總統府發言人丁允恭今天被《鏡週刊》踢爆，他在之前與前妻嚴婉玲訂婚後，周旋在出面爆料的電視台女記者Ｙ女等4名女性間。丁允恭在受訪時坦承，他在訂婚後，的確有與Y女交往，Y女也知他訂婚，兩人確實有在他擔任高雄市新聞局長時，在局長室內發生過親密關係。但丁允恭強調，兩人的性關係是發生在下班後或午休時，沒有在上班時間發生逾矩之事。

至於Y女懷孕墮胎多達3次一事，丁允恭則說，Y女第一次懷孕他知情，也的確有對Ｙ女坦承，她並不適合把孩子生下，就算她生了，二人也不一定能在一起，因此有陪她去醫院拿掉小孩。第2次是Y女在墮胎後很久才跟他說，第三次他根本不知情。

而在劈腿部分，丁允恭也承認他訂婚後、與Y女交往前，曾與一位女調查官交往，他也直白承認自己有劈腿行為，但強調，「但是我沒有騙她喔，我沒有隱瞞她，她知道啊」。丁允恭並對外回應表示，儘管周刊報導內容未盡傳實，「但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。」

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(中時新聞網)