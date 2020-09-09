藝術家蔣勳上陳文茜節目，竟自爆一度命危！當時緊急從台東搭機趕回台北動心臟手術，撿回一條命。他感嘆人生無常，現在連遺囑都寫好了，「人很可能幾秒內就離開這個世界，為什麼不敢面對？很多事情都應該先交代清楚。」

今年73歲的蔣勳，今（9日）上陳文茜Yahoo TV《茜問》，大聊人生態度，自爆今年6月底曾一度命危，當時他刻意封鎖消息，低調不讓媒體知道。

蔣勳歷經生死關頭，仍不改感性本色，侃侃而談。（Yahoo《茜問》提供）

蔣勳回憶，那時為了書法展赴台東錄影兩天，半夜突然心臟病發，不停冒冷汗、無法呼吸。助理趕緊聯絡蔣勳的主治醫師，天亮後搭第一班飛機回台北，因缺氧，飛機剛降落時，手腳已發黑；他堅持不搭救護車，由助理開車送醫。

一到醫院，隨即進加護病房動手術，由於蔣勳10年前做過心臟支架手術，這次復發，再度以微創方式裝新支架。醫生千交代萬交代，絕對不能太過勞累，以免心臟又無法負荷。

病癒後首度錄影，他與好友陳文茜分享人生觀，還感性地說：「歷經生死關頭，連遺囑都寫好了。」

蔣勳特別打破規定，為陳文茜畫肖像畫。（Yahoo《茜問》提供）

蔣勳和陳文茜相交30多年，這次對談前，蔣勳特別打破「絕不畫女性肖像」的規定，公開他畫陳文茜的肖像。陳文茜去年因肺腺癌開刀，蔣勳前往探視，看到剛開完刀的文茜竟毫無憔悴感，反而中氣十足講電話，遊說立法院立法，希望開放更多小型醫院也能檢測肺腺癌，讓蔣勳相當感動。

(中時新聞網)