監視器看見，小偷戴著鴨舌帽及口罩，在路口徘徊許久，下手前觀望一下，只見走到機車旁，不到３秒就打開置物箱，相當熟練。

菜市場買個菜1秒花4萬？彰化縣北斗鎮昨天發生1起小偷偷機車置物箱皮夾案件，被害婦人當場損失4萬多元，警方調閱路口監視器拍到，小偷熟練的將置物箱打開，並偷走置物箱內皮夾，速度快到連警方都傻眼，警方表示目前正全力追緝中。

北斗分駐所長廖大雄表示，昨天上午11點左右，該名被害婦人將機車停在中山路與光復路口的市場邊，被1名身穿藍色上衣，頭戴帽子、口罩的男子，打開置物箱拿走裡面皮夾，被害婦人損失近5萬元現金，及相關證件。

婦人表示，她原本是要到市場買東西，機車內皮夾內有近5萬元現金，是等一下要去匯款用的，現在被偷走了不知道如何是好，監視器看見，小偷戴著鴨舌帽及口罩，在路口徘徊許久，下手前觀望一下，只見走到機車旁，不到3秒就打開置物箱，相當熟練。

警方表示，建議民眾勿將貴重物品或現金皮夾，放置在機車置物箱，應隨身帶在身上，置物箱若沒鎖緊，歹徒很容易就打開並得手，呼籲民眾；而目前嫌犯身分正積極查證，全力追緝當中。

(中時 )