Google新款中階手機Pixel 4a (4G版)在8月發表後，將於9/10上市發售。面對Google史上價格最親民的殺手級新機，許多人早已蓄勢待發，等待預購手機的到來。防摔配件品牌犀牛盾這次也為Google Pixe 4a (4G版)推出系列配備，除了包覆式防摔手機殼SolidSuit之外，還包括耐衝擊螢幕保護貼、Type-C傳輸充電線，甚至延續Pixel系列的撞色按鍵傳統，將手機殼按鍵設計為可替換式，並推出6色按鍵組合包！

這次的Pixel 4a直接幫大家選好單一尺寸規格，一律是純粹黑128G，按鍵部分則是綠色。犀牛盾這次也同樣為Pixel 4a推出了經典黑、碳纖維兩種面料的SolidSuit防摔手機殼。SolidSuit為全包覆式的設計，鏡頭、螢幕周圍都特別做了邊緣加高，確保手機放置在桌面時，不會直接與灰塵摩擦。

其中的經典黑款式，可以根據喜好加上印刷圖款。犀牛盾官網上提供超過百款由設計團隊打造的精緻圖款，包括：浮世繪、花草、迷彩、幾何等不同風格的圖款。此外，犀牛盾也跟來自各界的插畫家、品牌合作，打造更多元化的聯名選擇。光是現在官網上的聯名專區，就看得到迪士尼玩具總動員、星際大戰、咖波、林柏昇KID同名品牌等超多聯名設計圖款。如果怕跟別人「撞殼」，還可以在官網的個人化專區選擇「上傳照片」或「名牌燙印」甚至「個性文字」等功能，完全客製專屬手機殼。

沿襲Pixel 4a機身的撞色按鍵，犀牛盾SolidSuit手機殼上的按鍵也做成可替換式設計，甚至提供6色按鍵組合包，讓你可以更換成原廠的草地綠撞色，甚至是白、黃、紅、靛藍或山茶紅色。

犀牛盾這次也為Pixel 4a提供「不會破」的耐衝擊螢幕保護貼。耐衝擊螢幕保護貼是由犀牛盾獨家研發的材料製成，而非常見的鋼化玻璃材質。保護貼加入了強大的震動緩衝層，將螢幕玻璃的抗衝擊能力提升到原來的五倍以上，不過整片保護貼只有大約3張紙厚度。如果玻璃保護貼破到厭煩，也許可以試試。對Pixel 4a防護配件有興趣的粉絲，於結帳頁面輸入【20PIT-4A】還可以享有Pixel系列配件額外優惠。

(科技)