阿富汗首都喀布爾9日發生大爆炸，爆炸攻擊鎖定副總統薩利赫的車隊，導致至少20人死傷，不過薩利赫本人並未受傷。

阿富汗首都喀布爾9日驚傳爆炸案，至少導致20人死傷。而爆炸攻擊目標鎖定副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊，但他並沒有受傷。一名衛生部發言人說，至少有4人死亡，16人受傷。

阿富汗首都喀布爾9日發生大爆炸，爆炸攻擊鎖定副總統薩利赫的車隊，導致至少20人死傷，不過薩利赫本人並未受傷。

Failed assassination attempt by terrorists who targeted Afghan VP Amrullah Saleh with an IED explosion when his convoy crossed Taimani area of Kabul at around 7:30 Wednesday morning. Saleh who speaks often against terror is unharmed. 3 killed, 12 injured. pic.twitter.com/IEfGPiXajX — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2020

At least 2 people were killed and 12 others are wounded in an explosion in #Kabul. It is said that @AmrullahSaleh2 was the target and he has escaped unhurt. No group has claimed for the responsibility yet.

Video: social media pic.twitter.com/uLFbFFiqn0 — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 9, 2020

據亞洲國際新聞社（Asian News International）報導，這起自殺炸彈發生在喀布爾當地時間9日清晨7時30分，當時副總統薩利赫的車隊正離開家前去工作。

據路透9日報導，薩利赫的發言人說，在這次路邊炸彈攻擊中，包括他的隨扈在內，至少有20人死傷。目前並沒有人立即出面，為這起發生在和談前夕的攻擊負責。原本按照安排，阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）即將在卡達首都杜哈（Doha）展開各方期待已久的和談。

薩利赫的發言人穆拉德（Razwan Murad）在臉書上發表的聲明中說，阿富汗的敵人雖然又試圖傷害副總統，但卻沒能達成邪惡的目標，薩利赫全身而退，毫髮無傷。薩利赫曾任阿富汗情報首長，逃過好幾次暗殺，去年辦公室也曾遇襲，導致20人喪生。

法新社報導，一名商店老闆表示，爆炸炸毀了店面窗戶，他說，附近一家販賣瓦斯鋼瓶的店面也被火吞噬，再度引爆這些鋼瓶。

(中時新聞網)