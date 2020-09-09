林明進在公司牆上掛有暗黑「發財秘笈」（右上黃色裱框）（翻攝照片／戴上容新北傳真）

加利科技公司口罩混入陸製原料，引發喧然大波，林明進日前道歉時，也曾強調「懸掛秘笈是為了警惕自己不要學」，今天媒體發現，原本裱框掛在牆上的「發財秘笈」已悄悄地移除，僅剩一幅畫掛在牆面上並留下色差，撤下舉動令人費解。

據了解，林明進在公司牆上掛有暗黑「發財秘笈」，更寫有5大要點包含「當疾病發生時先停止出貨給就客戶」、「高價出給新客戶或末端使用者」、「等疫情冷卻卻無人購買時再回頭找老客戶」、「只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作」、「等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財」。

今天是加利承諾退貨首日，媒體無意間發現，原本掛在牆上的秘笈已悄悄地移除，僅留下一幅畫，原本懸掛秘笈與牆面有不同的色差，可見秘笈懸掛已久。林明進日前道歉時，也曾強調「懸掛秘笈是為了警惕自己不要學」，更稱「我如果學會了就把它藏起來了，不會掛在那裡。」如今卻悄悄撤下，也令人費解。

(中時 )