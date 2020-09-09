台南市北區警方近日頻頻掃蕩轄內色情護膚業者，卻有意外上門的績效，1名中年男子日前到西門路四段一家半套護膚店消費，要求小姐改作全套，答應戴套上陣卻中途拔套闖關，遭小姐拒作，男子不付全套費用遭韋姓老闆毆打，他氣得付錢後，報警控告傷害與妨害自由，韋男另依妨害風化罪嫌移送台南地檢署。

46歲中年大叔日前到一家半套色情護膚店消費，在房內要求按摩小姐改作全套性交易，小姐提出條件必須戴套上陣，雙方同意達成交易。不料男子半途破壞承諾，突然拔下套子想繼續，引起按摩小姐不滿，拒絕再服務，雙方交易不歡而散。

滿心不情願的男子赴櫃檯結帳時，只願付半套費用，與經營店家的韋男發生口角，雙方堅持不下，韋男動手持菸灰缸毆打中年男頭部，引爆男子怒火，拿出2900元付完全套費用，堅持報警。

護膚店老闆用菸灰缸敲上門消費的男子頭部，遭告傷害罪。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方到場時，男子堅持狀告韋男傷害，並告韋男與另名店內小姐一併妨害自由。韋男被告兩罪外，另遭妨害風化罪嫌移送台南地檢署，直呼倒楣，沒想到開特種行業也會遇上奧客。

(中時 )