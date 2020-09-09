有關媒體報導「高性能快艇浮報億元，兩軍官遭起訴」乙情，陸軍今（9）日表示，全案尊重司法偵審的權責，將秉持毋枉毋縱的原則，全力配合調查。

陸軍表示，「高性能快艇」案係於民國96-97年間，為補充航特部兩棲營戰力建案籌購20艘，預算金額新臺幣5億8,246萬元整，96年先行採購1艘原型艇驗證合格後，97年續係依政府採購法第22條1項7款規定，洽龍德造船工業股份有限公司議價採購19艘，並於99年完成履約。

陸軍指出，針對桃園地檢署起訴書所載「規格變更、驗收不實及浮報價格」等事項，前已依監察院102年12月3日完成調查之糾正意見詳實檢討改善，並經監察院同意結案，案內涉及違失人員（均已退伍），並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予記過至申誡兩次不等之處分。

陸軍強調，「肅貪防弊、依法行政」向為國軍重點工作，有關退伍人員涉案遭起訴部分，本部將全力配合檢調偵辦，若有違法（約）行為，即依法依約究處，以維國軍權益。

(中時 )