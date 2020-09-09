驚傳整車役男被隔離！嘉義市議員鄭光宏在臉書PO文表示，一位役男曾與國外返台的哥哥接觸，卻仍跑去當兵，直到進入營區才坦承自己有接觸史，導致同車的30人全部要在營區隔離14天。

嘉義市議員鄭光宏今在臉書上分享，昨天早上到體育場送孩子去當兵，此這梯次入伍的人，役期只有短短的四個月，又逢秋天涼爽，是適合鍛煉的天氣，但晚上卻突然傳來讓人又好氣又好笑的消息「一進營區整車被隔離」。

鄭光宏指出，有位役男的哥哥剛從國外回來，仍在自主健康管理期間，但該役男仍跑來當兵！當時現場的市府與軍方人員一再要有出國和接觸史的人舉手，但現場完全沒有回應，等到營區後他才承認，所幸此次入伍集合，大家都有戴口罩，但同車30位役男都要被隔離14天。

而鄭光宏也在臉書表示，這些役男隔離期間也算入役期。希望這次能有驚無險，大家都能順利完成四個月的役期，從男孩蛻變成男人！

#一入伍就隔離 真是又好氣又好笑 #希望有驚無險... 由傾聽您的聲音 嘉義市議員鄭光宏發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)