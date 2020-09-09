儘管中美貿易戰及新冠肺炎疫情致使電子產業下半年旺季溫溫的，但蝕刻製程生產的導線架需求強勁，呈現供給吃緊，長科*(6548)董事長黃嘉能樂觀看待下半年及QFN前景，黃嘉能表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，公司將投資60億元在兩岸擴產，其中30億元將用於擴建高雄廠與新增設備。

宅經濟、遠距生活加速新科技普及，高速運算帶旺半導體產業，導線架市場需求亦搭半導體高成長列車擺脫前兩年谷底，尤其是蝕刻製程的導線架，目前交期已拉長至12周，呈現供給吃緊，讓長科*下半年業績看好。

受惠於半導體客戶需求強勁，長科*上半年稅後盈餘為3.27億元，年成長22.47%，每股盈餘為0.93元，8月合併營收雖然因日本客戶結束與7月相近，單月營收為7.65億元，累計前8月合併營收為61.22億元，年成長1.22%。

黃嘉能表示，受惠於客戶需求強勁，目前蝕刻產能已經滿載，公司正在蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，台灣高雄廠電鍍產能已在擴產，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產。

由於長科*瞄準高階、高可靠度的QFN產品效益顯現，帶動QFN業務成長，今年上半年蝕刻製程佔營收比重從2019年上半年的33%上升至36%，沖壓佔比從2019年上半年的67%降至今年上半年的64%，長科*目標是未來蝕刻製程佔比達50%，進而推升公司毛利及獲利。

黃嘉能表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，全年業績會比去年好，法人預估，長科*今年每股盈餘可望逾2元。

(時報資訊)