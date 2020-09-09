今(9)日廣達(2382)、聯發科(2454)、宏碁(2353)攜手宣布，將共同組成Chromebook產業鏈，在疫情衝擊下NB市場大好，宏碁董事長暨執行長陳俊聖就表示，相信這波需求不僅到年底，且因為需求爆增，使得市場缺料嚴重，「已經不只三餐向廣達要貨」，顯示市場火熱狀況可見一斑。

陳俊聖表示，在疫情衝擊下，今年1月生意掉4成、2月再繼續掉，但到了3月就出現大爆發行情，顯示市場也已經漸漸在疫情找出一條路，但教育領域就相當不一樣，好比先進國家美國，以往只有3成學生有電腦，故歷經一波疫情後，學生的需求可以說是大爆發，加上教育電腦使用年限相較商用較短，相信這波需求不僅到年底。

陳俊聖表示，筆電需求大好，在教育市場需求下，Chromebook缺貨嚴重，因此宏碁做了兩件事因應，第一，引進聯發科的方案，尤其是處理器，讓供貨更加穩定，再者，就是已經說了10幾年的線上學習，因為這次疫情，所有人自然而然必須這麼做，不管是住在紐約、台北的人大家都一樣，是一個非常實際的方案，可以消滅數位落差。

此外，由於疫情帶動NB需求爆增，使得市場缺料、缺貨狀況明顯，NB相關供應商忙著搶貨，陳俊聖也直言，「現在缺貨這麼嚴重」，他更詢問一旁的宏碁共同營運長黃資婷「有沒有照三餐向廣達要貨」，黃資婷表示，「不只照三餐」，也顯示出現在NB市場確實相當火熱。

(時報資訊)