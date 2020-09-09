政策扶植的綠電產業力抗美國科技股下殺寒流！今午盤太陽能族群的達能(3686)、元晶(6443)和國碩(2406)率先漲停，而茂迪(6244)也逼近漲停價，成為維繫台股盤面多頭信心指標。

元晶董事會日昨董事會通過斥資新台幣5.26億元，購置大尺寸太陽能電池機器設備，新產線預計明年第2季量產，產能將幾近倍增。而因應擴產需求，元晶董事會同時決議將現金增資計畫項目調整為償還銀行借款及購置大尺寸太陽能電池機器設備，現增發行股數以1億股為上限。

就營收來看，茂迪8月營收3.66億元，寫下10個月新高，月增2.03%，年減25.1%，累計前8月營收24.92億元，年減33.69%；元晶8月營收4.83億元，寫下29個月新高，月增8.47%，年增17.73%，累計前8月營收31.58億元，年增1.97%。

國碩公布7月自結獲利，EPS為0.14元。國碩去年啟動轉型，淡出多晶矽矽晶圓，轉而投入太陽能EPC維運。EPC在手案量訂單，2020年40MW起跳，估計挹注營收15億~20億元，本業可望獲利。此外，國碩轉投資碩禾(3691)第三季營收年增已經轉為正成長。

(時報資訊)