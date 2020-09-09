民進黨政府在未與社會溝通之下就宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，引發食安疑慮。「白米炸彈客」楊儒門也認為，政府不應進口有健康疑慮食品。對此，資深媒體人黃暐瀚提出三例子感嘆表示，在民進黨立委的口中，美豬已經變成了好豬，但在楊儒門的口中，美豬依舊是「毒豬」。「楊儒門有說實話的勇氣，但很多政治人物，沒有」。

民團昨開記者會質疑政府對瘦肉精的健康風險評估草率，而農政單位更犧牲本土農業與農民權益，開放瘦肉精肉品衝擊市場，且台美經貿談判尚未開始就先門戶大開，未來談判只會陷入絕對劣勢。曾為對政府開放稻米進口放置爆裂物的「白米炸彈客」楊儒門也出席，並強調政府不應進口有健康疑慮食品，就算真要進口，也應仿照菸品在商品上標示警語。

對此，黃暐瀚在臉書撰寫「說實話的勇氣」一文。他指出，康軒文教集團董事長李萬吉出差回國，應在家檢疫14天。沒想到才第三天，就「心繫公事」，上班去找主管開會去了。董事長要離開檢疫範圍去上班，家人應該會知道，司機、公司的停車場管理員、辦公室總機櫃檯人員知道，與他開會的十多位主管通通知道。結果，是其中一位主管的家屬覺得不妥，怕成防疫破口，直接找衛生局檢舉，才讓這事爆發出來。

此外，先前加利科技涉以陸製口罩混充台灣實名制口罩一事，除了老闆林明進，在工廠幫忙「分裝」的工人也可能知道，即將抽單換包裝的口罩，不是MIT，而是大陸進口的。黃說不知道加利員工有沒有曾經勸過老闆，但若不是三重的藥局醫師發現那張意外的進貨標示，根本沒人知覺。

「說實話，是需要勇氣的」。黃暐瀚提及，民進黨的上上下下，多少立委官員，在過去十多年，告訴台灣民眾，萊克多巴胺有夠「夭壽」，絕不能吃。蔡總統一宣布進口，大家各自裝沒事。他提及楊儒門就有勇氣，說他不要吃「毒豬」，也要求政府未來在產品上要像香菸包裝一樣，標示警語。他感嘆表示，在民進黨立委的口中，美豬已經變成了好豬，但在楊儒門的口中，美豬，依舊是「毒豬」。「楊儒門有說實話的勇氣，但很多政治人物，沒有」。

(中時新聞網)