前瞻軌道預算遭砍半？鄭文燦：桃園不受影響

前瞻建設重中之重的軌道建設預算砍半超過2000億元，桃園市長鄭文燦9日為中央緩頰，強調調整是因部分計畫可行性報告都還沒審議通過，時程尚來不及，但桃園軌道建設進度比其他縣市快，基本上不會受到任何影響，會按照時間表往前走。

國發會昨公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道建設預算從原先的4241億元砍半至1903億元，減幅達5成，幾乎腰斬，地方紛紛擔憂影響到桃園的軌道建設計畫。

鄭文燦對此表示，桃園的軌道建設包括鐵路地下化、綠線，以及中壢延伸線都納入前瞻，因桃園進度比其他縣市快，已經在施工，所以基本上不會受到任何影響。鄭也為中央緩頰，解釋會調整是因有部分計畫，可行性報告都還沒審議通過，時程上未必來的及，其他部分則不會受到影響。

鄭文燦也提到，桃園龜山的棕線跟三鶯線的延伸路線，都已經通過了可行性報告，經費稍微少一點，交通部認為可以納入年度的公共建設計畫，因此計畫也沒有問題，所以桃園的軌道建設，基本上仍會按照時間表往前走。

面對鄭文燦昨接受寶島聯播網鄭弘儀節目專訪，提到「人生到某階段，假如要接受另外歷練，不會拒絕」，讓外界解讀是鬆口要接行政院長，鄭文燦也解釋，當下對方是問說，未來如果有新的職務的挑戰會不會拒絕，他強調市長不可能是永久的，所以一定會有不同的職務歷練，現階段擔任市長，當然是專心市政、打拚建設、心無旁鶩。

鄭文燦直指外界是錯誤解讀，重申自己支持行政院長蘇貞昌，衝衝衝、有政府、會做事，繼續帶領台灣進步。

(中時 )