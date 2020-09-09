瘦肉精美豬明年1月1日將開放進口，國民黨團今質疑民進黨立院黨團為護航美豬，故意拖延開會，強烈呼籲游錫堃盡速召開朝野協商，確定開議日，接受民意監督。國民黨團也將提出《食品安全衛生管理法》第15條、第22條，及《學校衛生法》第23條，以法律禁止含有萊劑的豬肉在國內販售、同時標明「使用狀況」。

國民黨團書記長林奕華表示，蔡英文總統逕自宣布美豬進口以來，民進黨政府不與社會對話、不跟國會溝通，引發國內民眾極大的擔憂卻視而不見，國民黨團日前行文給立法院長游錫堃，要求盡速召開朝野協商，確定開議日期。

林奕華指出，民進黨政府粗暴地以行政命令，僅7天的公告日期，讓行政流程走完後，開放含有萊劑的美豬進口，甚至允許含萊劑的豬肉劑量，完全規避國會的監督，讓國人相當恐慌憤怒。更遺憾的是，連立法院長都配合民進黨政府，遲不召開朝野協商，等不到開議日。

林奕華表示，國民黨團將提出2個重要法律修正案，一是《食品安全衛生管理法》第15條、第22條修正，將不得使用瘦肉精於食品內入法；在風險控管的部分，必須聲明「使用狀況」，而不是現行的「標示」而已。林奕華呼籲朝野共同合作，支持修法內容，盡速開議。

首席副書記長鄭麗文表示，瘦肉精美豬解禁連自己的行政部門、立法委員完全矇在鼓裡，只能荒腔走板、胡說八道、謊言連篇面對國人，把國會議員當作塑膠、花瓶。民進黨立委想要護航、強渡關山、無視國人健康，國民黨團將提案修法，堵住缺口明禁萊劑肉品。

藍委李德維表示，雖然有《學校衛生法》保護學生不會吃到含有萊劑的美豬，但是走出學校之後呢？包括安親班、補習班甚至幼兒園等場所，沒有相關法律的保護之下，難保學生不會吃到含有萊劑的美豬嗎？

藍委陳玉珍也表示，蔡政府口口聲聲說此刻是台美關係最好的時刻，既然彼此是「好朋友」，美國人應該不會強迫「好朋友」的人民吞下有毒的豬肉才是，因此呼籲執政黨的國會議員，支持在野黨的修法，一同團結作外英文的後盾，對含有萊劑的美豬說「NO」。

(中時 )