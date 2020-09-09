總部在高雄的「DOJA小仁泉豆漿」，全台超過30家連鎖加盟店遍及南台灣與高屏地區，近日首度插旗台中市健行路的中國醫藥大學美食戰區，由於試賣期間就頗受好評，今（9）日邀請唐寶寶來擔任一日店長的活動。

小仁泉豆漿創辦人姜泰盛表示，除了將最營養最棒的飲品推薦給消費者之外，平時也投入公益的活動，當日並將一日所得全數捐給唐氏症基金會，而且也讓基金會將愛心捐款箱放於店內，讓民眾購買飲品之餘，還可以自由捐贈，愛心不落人後。

姜泰盛強調，豆漿跟茶類飲品都是營養成分極高，都是最豐富的，不只大人小孩都喜歡，還有民眾兩三天就光顧一次，一天沒有喝到他們的豆漿，好像少了什麼一般；開幕期間飲料祭出優惠，未來也會推出更多營養優先的飲品，健康滿分，讓民眾喝的安心，感受到小仁泉豆漿的幸福滋味愛心滿滿！

唐氏症基金會表示，此次和小泉仁配合的一日店長活動，盼能使心智障礙者更了解職場態樣，早日實現就業夢。

唐氏症基金會服務全國3萬多個唐寶寶家庭，雖受疫情衝擊基金會上半年收入短少2、3成，但基金會服務不中斷，「天生我才台中南屯站」、「天生我才台中霧峰站」兩間小作所，亦積極培養心智障礙者進入職場。未來規劃延伸服務點線面，期待小作所、庇護工場等身障者就業服務繼續開展，完善工作訓練管道，而購買中秋禮盒即是幫助唐寶寶、基金會圓夢方式。

(工商 )