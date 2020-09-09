中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，歐陽妮妮本身練體操出身，有基本底子，對於劇中多場打戲，她相當上手。國中時她練體操不慎受傷，造成椎間盤突出，當時正好農曆過年「整整躺在床上1個月不能動」，更形容腰傷像不定時炸彈，前陣子復發時，痛到從家中床沿走到洗手間20步距離、也要走10分鐘「沒辦法走時還要在地上爬」，所幸拍攝《腦波》期間沒復發。

她記憶猶新14歲腰傷過程，歐陽妮妮說：「當下心裡覺得難過，但還是要克服身體的傷痛，一直到壓迫到右腿的神經，才緊急地去看醫生。」她說，當時復健完就繼續訓練，後來意識到沒辦法繼續從事喜歡的運動、得要放棄選手夢時，才驚覺「怎麼突然變成這樣」，她說，在那個還沒能自癒的年紀，當下不能面對自己不能運動的事實，因此開始沮喪，後來選擇到法國遊學平復心情。

歐陽妮妮去法國那1年胖到64公斤，甚至被媽媽嘲笑太胖，近4、5年期間，她都以發福的模樣示人，一直到她20歲時，認為青春要留白，開始發奮圖強努力運動瘦身，1週運動6天，每週只能選擇一餐吃自己愛吃的食物，「每天都在倒數能吃美食的時間過日子」，因而短短1個月就瘦5公斤，讓她形容：「這是一個勵志的故事。」她日前在IG發的逆天比基尼照，超過5萬人點讚，可見妮妮對自我的要求與努力。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上8點於中天綜合台首播；每週六晚上9點半愛奇藝台灣站緊接播出。

歐陽妮妮腰傷復發，痛到沒辦法走時，還要在地上爬。（麗象影業提供）

歐陽妮妮《腦波小姐》拍武打戲，讓她回憶起國中椎間盤突出放棄體操運動慘痛經歷。（麗象影業提供）

(中時 )