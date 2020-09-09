羅志祥（小豬）旗下偶像男團C.T.O成員李振緯J.Win單飛發片？J.Win和好友Jonathon Chu成立廠牌「J.WINBRAVECREW」，首支單曲〈Gotta Know〉在youtube曝光後反應熱烈。不過他所屬的創造力娛樂表示，J.Win沒有單飛，仍是C.T.O成員，他親自請示老闆（羅志祥）意見後，老闆認可他的作品不錯，可以試試看，而推出個人單曲。

小豬力捧的C.T.O共6名成員，上半年赴大陸參加選秀節目《少年之名》獲得不錯成績，節目結束後成員陸續返台，但受新冠疫情影響，成員薛恩5日返台正在隔離中，而其中2名大陸成員則暫時無法來台，預計今年C.T.O都無法合體表演，公司因而規劃他們各自發展，也會同步為之後合體的新作品做準備。

J.Win很感謝老闆給他很大發揮空間，至於被問到老闆近況，他的經紀人哈哈表示，老闆都有公司開會，也會到潮牌店去巡視，有不少路人、粉絲看到他高喊「羅志祥加油」，至於何時復出？他則表示要由公司宣布。

J.Win的單曲〈Gotta Know〉由他作詞作曲，編曲家Alan Lin助陣，他與新人R.Shen合唱，有別於C.T.O的偶像男團風格，而走抑鬱的曲風。其他C.T.O 成員都在社群網站上，為他宣傳打氣，J.Win的新單曲〈Gotta Know〉即日起在各大音樂平台上架。

C.T.O成員李振緯J.Win推出單曲〈Gotta Know〉。（創造力娛樂提供）

C.T.O成員李振緯J.Win推出單曲〈Gotta Know〉。（創造力娛樂提供）

C.T.O成員李振緯J.Win推出單曲〈Gotta Know〉。（創造力娛樂提供）

(中時 )