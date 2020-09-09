國民黨舉辦「紀念日歷史工作坊」記者會，發布第一支影片「9月9日九年國民義務教育實施紀念日」。（黃福其攝）

就讀台大政研所的工作坊總召須予謙、執行祕書宋妤涵都是革實院 171期學員。（黃福其攝）

國民黨「紀念日歷史工作坊」在9月還選定多個紀念日，要製作影片上架宣傳。（革實院提供）

國中歷史新課綱略掉「三國」，引發關注，國民黨革實院今舉辦「紀念日歷史工作坊」記者會，發布第一支影片「9月9日九年國民義務教育實施紀念日」，訴說國民黨執政時推動國民義務教育，奠定台灣發展的基礎，才有現在的成果。文傳會主委王育敏表示，民進黨致力扭曲歷史，不想讓下一代認識中華文化的歷史，如今三國都不教了，但鄭文燦未來怎麼跟子孫解釋「胖周瑜」是什麼意思？

「紀念日歷史工作坊」是革實院171期學員自動組成，自製影片，在 youtube以「紀念日」系列影片上架，今天開記者發表，要藉回史實回顧讓人了解國民黨對臺灣有許多正面貢獻。副祕書長柯志恩、革實院長羅智強、文傳會主委王育敏都出席力挺這批年輕人。

就讀台大政研所的工作坊總召須予謙說，過去國民黨對臺灣有些貢獻，但現在檯面上看到的歷史論述，其實有些偏頗。有些事件或重大政策至今仍影響臺灣社會，需透過新媒體及影片來經營，未來預計每月產出12部影片，來提醒大家過去的歷史事件，今天9月9日，正是九年國民義務教育實施的第一天。

目前無黨籍的工作坊執行祕書宋妤涵說，現在的史觀被意識形態斷裂，所有的歷史事件都該功過並陳，現在我們呼吸到自由民主的空氣，也都是前人的努力來推動，所以才開始執行這個專案。

革實院長羅智強強調，現在的歷史只有綠色，三國這些耳熟能詳的故事就這樣「被消失」，每次講到國民黨的歷史，就只有228和白色恐怖，但前人所做的貢獻也不該被遺忘，尤其是國民黨遷台後的建樹。以國民義務教育來說，透過教育，培養非常多的人才，包含政治人才，不然怎麼會有佃農之子、礦工之子當上總統、副總統？這些點滴的努力，都是國家富庶的基礎，現在卻被一筆勾銷。

羅智強說，這些影片他完全沒有參與，都靠著這些年輕人自行找題材、寫腳本、後製，他非常感動。國民黨真正的力量不來自於檯面上的政治人物而已，還來自許多相信國民黨理念和民主制衡、還原歷史的年輕力量，他們才是國民黨最核心的價值所在，我們要一起捍衛國民黨過去的光榮歷史。

國民黨副祕書長柯志恩表示，紀念日影片裡的很多訊息都很寶貴，包含國民政府竟然能在823炮戰後，傾一年36億的預算，讓90％的小學生能就讀，若不是這些年輕人幫忙製作影片，大家早就忘了歷史。歷史應該要前後參照、功過並陳，才是我們學習的歷史「脈絡」。但最近的歷史課綱，把歷史切割成片段，如今無法從脈絡中學到前因後果，這讓大家對整個大中華的民族史是有殘缺的。

文傳會主委王育敏也說，我們都在享受國民義務教育，卻都不知道這是1968年9月9日推動的重大政策，若沒有當初九年義務教育，就沒有如今的12年國教，這都得靠前人不斷努力打下基礎，才能享受現在的果實。

她說，最近民進黨致力於扭曲歷史，或不想讓下一代認識中華文化的歷史，但鄭文燦有沒有想過，未來要怎麼跟你的孩子解釋大家為什麼叫你「胖周瑜」？以後大家要怎麼解釋「瑜亮情結」？「三個臭皮匠勝過諸葛亮」？歷史都是發生過的事，大家應該用更公平、客觀的心態來理解，而不是在執政後極力的掩蓋和扭曲，每一個國民都有權知道真正的歷史。

(中時 )