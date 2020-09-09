【現場直播】中央流行疫情指揮中心記者會｜2020.09.09

被彰化衛生局檢出的國內案例485，也就是美國返台探親10多歲少年確診個案，被質疑原本是漏網之餘，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，經過實驗室再度進行2次病毒培養，結果均為陰性，都培養不出病毒，顯示該個案只要完成14天居家檢疫，病毒已不具傳染力，對國內社區安全威脅低，民眾可以放心，政策也會持續維持14天居家檢疫＋7天自主健康管理。

8月17日公布國內第485例COVID-19新冠肺炎確診個案(美國返台探親10多歲少年)，疾病管制署實驗室經進一步針對個案8月15日、16日所採之檢體進行病毒培養，結果均為陰性，顯示該個案只要完成14天居家檢疫，其病毒已不具傳染力，對國內社區安全威脅低。

指揮中心進一步說明，案485於8月5日自美國返台探親，入境後無疑似症狀，8月15日接受地方衛生單位採檢後確診，個案分別於8月15日至18日，及8月20日、22日接受採檢，除了18日之檢體結果為陰性外，其餘檢體結果均呈陽性，另8月23日至25日採檢之結果均為陰性；個案已於8月27日出院。其中疾管署針對個案8月15日及16日所採檢體進行兩輪的病毒培養，結果均無法培養出病毒，顯示存在個案體中之病毒已不具傳染力。

指揮中心表示，藉由此案例可再次驗證，我國現行對於入境者全面居家檢疫之做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險。

陳時中強調，政策維持居家檢疫14天，自主健康管理7天。這名少年入境以來都沒有症狀，即使這名少年解除隔離後再回到社區，也不會對社區造成影響。

(中時新聞網)