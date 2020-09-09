民進黨立委賴品妤今邀集高中生舉行下修公民投票權座談會，她表示，18歲不僅已具有親密性及排他性的永久結合關係，去年許多學生在接受前高雄市長韓國瑜頒獎時，也都當面表達支持罷免，這代表現在的年輕人即便無法投票，也已經會表達政治立場與對市長的不滿，因此她主張18歲就要有選舉、被選舉權。

賴品妤今與民進黨立委周春米、蘇巧慧等人，邀集高中生、大學生舉行下修公民投票權的座談會。

針對公民參政權下修年齡限制的議題，賴品妤表示，18歲具備公民投票權是世界趨勢，而台灣的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」也說，18歲即可立即具有親密性及排他性的永久結合關係。尤其「公投法」已下修18歲可參與公投，而台灣近年來的重大政策也都有年輕人的參與，代表年輕人已經有足夠的思辨能力，所以沒有理由反對18歲選舉權、被選舉權。

針對18歲是否應具備「被選舉權」資格的議題，賴品妤說，如果18歲可以投票，為何這個年齡不能「被選舉」呢？因此，她認為，一併下修選舉、被選舉權至18歲是最合理的修憲。

賴品妤進一步說，去年高雄許多國、高中的畢業典禮，有很多年輕人都直接在典禮上表達對罷免的意見，公開表達對前高雄市長韓國瑜的不滿，讓大家都看到原來高雄的年輕人有自己的想法，「就算不能投票，也要付諸實行表達不滿」。

因此，賴品妤說，從韓國瑜在高雄的執政來看，年輕人即便無法投票，也都會想表達政治立場、對韓國瑜的不滿，所以站在鼓勵年輕人的立場，就更沒有理由剝奪年輕人18歲投票的權利了。

(中時 )