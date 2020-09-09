正值美國新冠疫情仍未減緩之際，德國IZA勞動經濟學研究所一份研究報告指出，在8月舉行的全美重機盛事、第80屆史特吉斯摩托車節（Sturgis Motorcycle Rally）對於美國當前而言，可能是一場「超級傳播事件」，並因將此花費122億美元公衛預算。不過穿當地的南達科塔州州長、同時也是總統川普鐵粉的諾姆不僅大力支持活動，並認為這根本是一份虛假的報告。

據美媒《國會山莊》報導，於8月7日至16日素有美國重機界年度大會師之稱的史特吉斯摩托車節可能是新冠疫情爆發以來規模最大的活動，當時估計有46萬人參與這場盛事，包含參加的36萬台重機車主。

IZA報告指出，研究人員追蹤並匿名化處理了參加活動的手機資訊後，發現參與者的手機訊號從非居住區到人潮眾多的餐廳、酒吧、零售賣場、娛樂場所、旅館，以及露營場等戶外場所。

研究人員指出，超過26.6萬起新冠確診病例與這場大會有關，而衛生官員也指出在11個州內，已確定至少有260起病例與大會相關。美聯社先前報導指出，大會的參與者大部分都沒遵守如戴口罩或保持社交間距等防疫措施。

IZA報告表示，「吉斯摩托車節恐怕是許多『最糟糕的疫情傳播情境』之一，其中多數被視為『超級傳播』行為同時發生，如長時間的活動、參與者距離緊密、在人口眾多的城市舉行，以及不遵守防疫規定」。

不過，南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）駁斥了這份報告的內容，認為該報告是建立在虛構而非科學，它偽裝成學術機構，根本就是攻擊那些吉斯摩托車節參與者們的自由。

(中時新聞網)