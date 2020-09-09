林志穎是演藝圈著名的不老男神，45歲的林志穎仍擁一張凍齡臉蛋和高顏值，不見歲月在他臉上留下痕跡，不過林志穎昨（8日）則在網上透露，他近來看遠方時會糊糊的，隨著檢查出爐，竟然不是散光也不是老花，連林志穎自己都不敢置信。

林志穎昨深夜在臉書發文透露：「最近看遠方覺得糊糊的」，他猜想可能是散光或老花，沒想到視力檢查結果出爐後，結果竟然是近視，讓林志穎不敢置信，還貼出哭笑不得的貼圖。同時，林志穎也不禁反問「是手機、還是電腦導致的，還是什麼原因呢...」。

發文一出，許多網友都對林志穎45歲才近視感到不可思議，驚呼他逆生長「我小你一歲，我們都要老花了，你才剛近視！！！是否太逆天？？」、「你應該是要有老花吧」、「保養的也太好」，也有不少粉絲提醒他要保護眼睛「少用三C產品了」、「估計是近距離看手機和電腦引起的」、「眼睛很重要，要保養好哦」。

林志穎不只是凍齡男神，出道20多年的他，影、歌、賽車三棲，林志穎還是著名的「人生勝利組」代表，而林志穎日前則帶著媽媽和老婆陳若儀登上陸綜《婆婆和媽媽》，大方公開夫妻與婆媳日常，人氣也跟著水漲船高。

(中時新聞網)