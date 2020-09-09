臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

前高雄市市長韓國瑜在任時對「路平、燈亮、水溝通」相當重視，這不僅成為韓粉耳熟能詳的政績，更成為韓遭罷免、陳其邁上任後，被放大檢視的議題。近日有民眾抱怨，岡山區中華路路面修復，原訂6月16日刨鋪，不料如今9月，卻仍維持原樣，讓網友感嘆：「射後不理，像極了一夜情。」

挺韓臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（8）發文，寫道：「韓國瑜不用出來負責嗎？咦？嘸對啊！88跟阿舊都回來了！88不用出來負責嗎？！射後不理，像極了一夜情 。」

不僅如此，文章更直言：「欸！高雄人光榮投三次耶！雄工夫，還要大家給鼓勵，鼓勵你們繼續作廢嗎？」附圖則寫道：「再也沒有人關心的高雄，爹不疼，娘不愛，連姥姥都嫌棄」、「三個月過去，也沒人在乎」、「市民投稿：岡山不只這一條路被遺忘」。

文章一出，獲得超過2500個讚、超過200則留言與300餘次分享。網友紛紛留言：「這才是高雄人嚮往的？」「不可能再找到如此陣容堅強的市府團隊了」、「韓市長高雄執政528天，刨鋪600多條重要幹道馬路」、「想念以前的鋪路……」「懷念過去燈滅、淹水、坑洞、登革熱、青年外流及亂七八糟的教育。人不進高雄！」「這已經是高雄的日常了」。

(中時新聞網)