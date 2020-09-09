《追兇500天》由莫子儀、黃瀞怡（小薰）、程予希、林暉閔、高山峰、柯朋宇主演，該劇是首次以女性心理犯罪為題材的迷你劇集，包含刑偵、懸疑、推理3大類型。程予希劇中飾演菜鳥刑警，和莫子儀搭擋演出，擺脫以往甜美形象呈現「女漢子」，她自認私下不是可愛型，動作大、吃飯也不秀氣，搭捷運坐姿也是腳開得像男孩子，開心這回演出可以做自己，沒想到還被導演要求「可以再有男人味一點嗎？」

出道以來程予希給人甜美、小女孩印象，這回為戲挑戰不同形象，她找表演老師看劇本討論角色，也特別去上「聲音訓練課程」，因為導演希望她壓低聲音，讓她和過去可愛模樣產生反差，「特別去上聲音課，希望角色說話時，無論大聲、小聲，聲音都不要太高頻」，為呈現刑警氣勢，也練習抬頭挺胸、在心裡產生對自我新體驗，「我開始覺得，沒有什麼事女生不能做，想證明男生可以，女生也可以」。

程予希在劇中被設定是會抽菸，她從來沒抽過菸，特別跟朋友學，「第一次我買1包新的菸，要拆開拿出來，竟然花1分鐘還拿不出1支菸」，為表演做的新嘗試，程予希形容有種「長大變大人的感覺」。本身就愛看推理劇及懸疑案的她，認為該劇最吸引人之處就是沒看到最後，就不知道真相是什麼，「我們從看劇本去一步步認識每個角色，認識這整個故事的完整原貌」。

同時她也佩服小薰在劇中的演技，「她的角色真的很不容易，包括眼神的力量在不同階段就有不同的轉折」。程予希期望未來也能在不同的類型劇中挑戰這類複雜心緒的角色，「不是只是甜美，也不只是MAN」，而是在內心層面有很多故事、更困難的角色。《追兇500天》目前已於myVideo播映。

程予希不走可愛風，《追兇500天》回歸女漢本色。（七十六号原子提供）

程予希在《追兇500天》回歸女漢本色。（七十六号原子提供）

程予希為《追兇500天》上聲音訓練，壓低嗓音甩甜美音頻。（七十六号原子提供）

程予希《追兇500天》突破以往形象，展現女漢子氣勢。（七十六号原子提供）

程予希當女漢子與莫子儀飆戲，導演喊話要她再多男人味。（七十六号原子提供）

(中時 )