大陸商務部副部長王受文8日在出席「雲上投洽會」上線儀式時表示，商務部正加快推進修訂鼓勵外商投資產業目錄的相關工作，將大幅增加鼓勵的條目，支持更多外資企業享受到相關的優惠政策。

據新華網引述王受文強調，商務部將繼續落實外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資的範圍，讓更多外資企業分享大陸市場、大陸機遇。同時將進一步建立健全外商投資服務體系，説明解決外資企業運行中的困難和問題，切實落實好外商投資法及其配套的規定，營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境。

而根據數據顯示，今年前7個月全大陸實際使用外資5356億元人民幣，年增率為0.5％，7月當月實際使用外資則為年增率15.8％，連續4個月實現單月吸收外資正增長。

王受文在上線儀式上表示，今年以來，新冠肺炎疫情全球流行，世界經濟低迷，保護主義、單邊主義上升，全球市場需求不足，國際投資合作方面面臨著嚴峻複雜的形勢。因此大陸國務院推出一系列穩外貿穩外資政策舉措，切實為企業紓困解難，幫助企業從危機中尋求新的機會，在變局中開拓新的局面。

(旺報 )