經營高雄？ 潘孟安否認「扯太遠了」 15:102020/09/09 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣長潘孟安9日出席高雄長庚兒童發展暨保護中心揭牌暨聯合門診啟用典禮。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄長庚兒童發展暨保護中心揭牌暨聯合門診9日舉行啟用典禮。（曹明正攝） 天下雜誌公布縣巿首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安奪冠，9日他到高雄出席高雄長庚兒童發展暨保護中心揭牌暨聯合門診啟用典禮，被問到會不會擴大到高雄經營？他回答「扯太遠了」，完全沒有任何的規畫，還是以縣政為主，每天隨時的挑戰很多，當一天和尚、敲一天鐘，而且要把鐘敲得更大聲、更響亮。 對於縣巿首長施政滿意度奪冠，潘孟安說，當然壓力大、責任更重那是必然的，因此更加謙卑以對、隨時上緊發條，是基本態度。奪冠是一時的，挑戰、責任隨時都在，還是會全力以赴。 (中時 ) #高雄 #潘孟安 #天下雜誌 #滿意度 #屏東縣長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國瑜不用負責？網嘆高雄這條路：像極了一夜情 13:512020/09/09 政治 新課綱 潘文忠否認去中國化 04:102020/09/09 政治要聞 丁允恭局長室當砲房 過去卻酸白冰冰代言高雄毀質感 15:022020/09/09 政治 短評／中央地方豬事不順 04:102020/09/09 時論廣場 陳時中的背後好冷 04:102020/09/09 時論廣場 「只有陳時中可以發言」衛福部缺席美豬公聽會 民眾黨痛批 13:182020/09/09 政治 《觀光股》鳳凰跨足健身產業 營運冰河添柴火 11:252020/09/09 財經 資安管理 今年白皮書重頭戲 04:102020/09/09 財經要聞 被點名「韓朱配」 朱立倫：就當玩笑話 12:182020/09/09 政治 縣市長滿意度 柯文哲最後一名 04:102020/09/09 地方新聞 寶島熱門新聞 牛津新冠疫苗試驗喊停 張上淳揭接種者出現恐怖併發症 - 生活 為何捷克議長回國就翻臉？前外交官：蔡政府沒有對人民誠實 - 新聞 丁允恭硬喇舌又奪初夜 工作不順還怪陳菊 - 政治 陳菊早知情？丁允恭遭告誡「注意女性關係」 露骨對話曝光 - 政治 朱立倫批丁允恭傷害國家 蘇揆：罵到那樣子不好 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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