高雄長庚兒童發展暨保護中心揭牌暨聯合門診9日舉行啟用典禮。（曹明正攝）

天下雜誌公布縣巿首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安奪冠，9日他到高雄出席高雄長庚兒童發展暨保護中心揭牌暨聯合門診啟用典禮，被問到會不會擴大到高雄經營？他回答「扯太遠了」，完全沒有任何的規畫，還是以縣政為主，每天隨時的挑戰很多，當一天和尚、敲一天鐘，而且要把鐘敲得更大聲、更響亮。

對於縣巿首長施政滿意度奪冠，潘孟安說，當然壓力大、責任更重那是必然的，因此更加謙卑以對、隨時上緊發條，是基本態度。奪冠是一時的，挑戰、責任隨時都在，還是會全力以赴。

(中時 )