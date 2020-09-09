QFN需求高速成長，長科*(6548)在台灣及蘇州全力擴產搶進，長科*董事長黃嘉能表示，在新產能於第4季陸續加入下，今年底QFN月產能將達250萬條，今年全球市占率可望從2019年的5%攀升至7%，公司目標是2025年挑戰市占率30%，成為全球第一大導線架與QFN供應商。

所謂QFN(Quad Flat No Leads Package)，即平面無引腳封裝，不必從四側引出接腳；IC晶片微型化、高體積、高I/O數、高速運算等設計趨勢，QFN因具有輕薄短小的特性，已逐漸取代原有的QFP，使用於輕薄短小等特性的電子產品上，成為導線架產品最具成長性的封裝型態。

由於QFN滲透率快速攀升，目前長科*蝕刻產線已經滿載，長科*亦在台灣及蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產。

黃嘉能表示，長科*台灣及蘇州現有QFN月產能約60萬條，看好QFN前景，長科*在台灣及蘇州擴建QFN產線，預計兩地將各增加60萬條，目前新產能設備已經到位，預計第4季開始量產，屆時月產能將達250萬條。

長科2019年QFN全球市占率為5%，2020年可望攀升至7%，隨著新產能加入，長科*預估，2021年QFN出貨量可達3000萬條，市佔率可望進一步拉升至12.4%，公司目標是在5年後(2025年)市占率挑戰30%，成為全球第一大導線架與QFN供應商。

(時報資訊)