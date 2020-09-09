拼拉高毛利率，普萊德（6263）擴大工業網路設備佈局，繼首季工業網路設備營收佔比跳增至38％後，近日又新推全球首款再生能源供電智慧網管控制器系列及工業級4埠802.3bt PoE++乙太網供電器系列產品，期待下半年可以將工業網路設備營收佔比拱上四成。

為拉高毛利率，普萊德近年將重心擺在高毛利的工業網路設備上做佈局，經努力研發，普萊德宣布推出全球首款再生能源供電智慧網管控制器系列（NMS-360V, NMS-360），整合SNMP、ONVIF、MQTT協定和PLANET Smart Discovery協議，可集中管理高達512台普萊德再生能源供電PoE網管交換器與1024台PoE網路攝影機。

普萊德指出，本系列機種包括觸控平板型NMS-360V和精巧桌機型NMS-360提供彈性選擇，具備友善互動式圖形化管理介面，使系統人員實時遠程監控太陽能（或再生能源）產電，終端網路設備用電和資料傳輸，最大化運用自然再生能源，實現智慧城鄉、智慧交通、偏遠地區如國家公園、自然生態保護區、離網醫療通訊站用電獨立且安全便利的網路傳輸。

此外，普萊德也跟進推出自有品牌工業級4埠802.3bt PoE++乙太網供電器系列 (IPOE-470, IPOE-470-12V)使既有工業級網路不需更換乙太網路交換器，直接升級至802.3bt PoE++ 95瓦網路供電系統，高功率設備如POS系統、公共資訊機(KIOSK)、高速球攝影機等等不受限電源位置，快速佈建。具備12V／24V升壓機制，IPOE-470-12V亦能彈性連結常用之車用電池或通信設備供電系統提供最大網路電力。IPOE-470系列具有友善電力狀態指示燈供系統人員快速辨識電力使用狀況，且能壁掛安裝，便於智慧工廠、大樓自動化網路應用。

(工商 )