上周於華山文創園區期間限定出現的「吳青峰 16葉」裝置藝術，引發網路熱烈討論、朝聖打卡，更成為周末快閃景點，眾人摸不著頭緒，今(9/9)答案揭曉，吳青峰正式宣布將從10/16起，於台北Legacy舉行一連舉辦16場「吳青峰16葉演唱會」，而且他還親自設計考題「16葉指考」，聽眾必須先通過考試，才能優先購買早鳥票。

吳青峰表示，最新單曲〈費洛蒙小姐〉融合古今風格、再加上配合開學季，讓他靈機一動聯想到「赴京趕考」，於是決定把搶票變成活動，集合聽眾一起參與考試。殊不知，此舉讓參與前置測試的工作人員慘叫不已，不但改口叫他「吳老師」，還懇求他：「拜託別當我！！！讓我過！！！」他則表示，出題不會為難大家，著重參與過程：「好了啦，只要有認真聽我的新歌，都有機會買票啦。」

他呼籲粉絲好好溫習、期待放榜，「總之，大家要專心、仔細聽我的新歌〈費洛蒙小姐〉還有《太空人》專輯，從音樂風格到歌詞都不要放過，最好是聽到會背啦！我能說的只有這麼多。」

吳青峰將於十月舉辦全新個人「吳青峰16葉演唱會」。環球音樂提供

「吳青峰16葉演唱會」將於10/16、10/17、10/20、10/21、10/27、10/28、10/30、10/31、11/1、11/3、11/4、11/7、11/8於華山文創園區Legacy舉行16場演出，開創「先考試、再買票」創舉，必須先參加由吳青峰出題的「16葉指考」，依據正確答題數及答題速度，成績優異的「考生」，皆有機會獲得早鳥優先搶票序號，每人限應考一次。參加考試前，需先成為KKBOX會員，應試過程包括聽歌、閱題、作答三階段，考試將於9/13(周日)中午12時起於KKTIX網站開放入場，但「考場」僅開放16分鐘，歌迷需掌握時間「趕考」，否則考場將於12 時 16 分起關閉。「16葉指考」考題共16題，每題包括10秒鐘的音樂與題目，作答時間則為12秒，答對的題數越多、答題速度越快，即可獲得更優先的搶票序號。

(中時 )