林良齊／台北報導

在「春暉專案」未發布前，許多青少年會在外面遊蕩，善牧社工員經常漏夜出擊，透過接觸、輔導，設法將孩子們導回正途，這個開創性的做法，開啟了台灣社工界街頭外展服務的模式，成為陪伴少年成長的那股力量。

善牧新北市蘆洲少年福利服務中心社工洪珮瑜表示，剛開始接觸少年時，也和外界一般，認為少年很兇，肯定不好相處。然而，大家都錯了，少年其實很直接，喜歡就說喜歡，不喜歡也會直接表現，少了成人世界裡的花花腸子，反而容易「逗陣」。

善牧基金會青少年社工魏銘漢說，為了降低少年在社區遊蕩可能產生的風險，推出245據點經營方案，每周一到四，由社工親自下廚，提供少年餐點，偶爾搭配趣味活動及「桌邊時刻」，邀請少年共同參與，希望給少年家的感覺。

為了讓大家更了解社工在做些什麼，善牧基金會邀請熊寶Buddy擔任一日社工，嘗試包含個案輔導、團體帶領、方案計畫、社區資源整合連結等工作內容。捐款可洽善牧基金會官網。

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