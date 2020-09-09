國民黨市議員李麗華將由女兒黃恬恬接棒出馬參選。（陳世宗攝）

市議員邱素貞下屆將由女兒接棒參選市議員。（陳世宗攝）

民進黨7連霸市議員何敏誠有感政壇新人輩出，出席公開場合表示不再參選；同黨年輕市議員極力挽留強調市議會要新秀、更要老幹，還有人起鬨要說連署挽留何敏誠，讓何敏誠覺得很開心說「像極了愛情！」下屆台中市議會藍、綠將有多位第二代將接棒出馬角逐。

「長江後浪推前浪、一代新人換舊人」。台中市議會第三屆市議員中，藍、綠新人有國民黨的羅廷瑋、黃健豪、陳政顯、陳文政、張彥彤等，民進黨有張家銨、黃守達、林祈烽、蔡耀頡、林德宇、周永鴻，無黨的陳廷秀、徐瑄灃等人，新人輩出，讓老將備感壓力。

68歲的何敏誠已連任7屆市議員，父親是民進黨創黨大老何春木被視為何家班傳人，7連霸的他隨著時代轉變加上政壇新秀竄起，讓他大感「時不我與」萌生退役。他說傳統政治人物苦幹實幹經營基層，已不受到網路年輕人的青睞；原從本屆開始就興起下屆不再參選念頭，且在公開場合宣佈。

何敏誠曾代表民進黨角逐7次市議會議長，卻因綠營人數略遜一籌造成他壯志未展，但民進黨內部都視他為永遠議長。江肇國還起鬨說要發動議員連署要求何敏誠繼續選議員。何敏誠有感而發的說，當7屆市議員已夠了，自己傳統方式服務基層難以打動年輕人的心，決定不選了。

現任市議員中，有意將下屆問政薪火傳承下一代，包括李麗華、謝明源、邱素貞、何敏誠等人，期望透過新人一棒接一棒、棒棒是強棒，繼續服務鄉親。

(中時 )