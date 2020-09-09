股神巴菲特(Warren Buffett)在最新《富比士》(Forbes)美國400強富豪榜成為前10名中唯一資產相較去年縮水者，身家735億美元仍高居第7，他旗下公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)日前大幅減持富國銀行(Wells Fargo)股份，停損兼套現，資金新流向曝光，原來是計劃以5.53至5.96億美元購入將於年底上市的雲端數據服務新創公司Snowflake股票。

《Markets Insider》 所披露文件顯示，波克夏海瑟威將透過私募方式，花2.5億美元，以Snowflake IPO價值(每股約80美元)購入該公司310萬股，此外再透過次級交易，花3.03至3.44億美元，由該公司前執行長手中買下400萬股。Snowflake預計發行3830萬股，若波克夏海瑟申購均獲通過，將佔公開發售股份18.54%。

雖然疫情嚴峻，但受惠於寬鬆政策，熱錢湧入股市，尤其是科技股帶動近半年來牛市，《富比士》美國400強富豪榜名列前茅者，多半財富不減反增，但巴菲特的投資分配卻未受惠，他最鍾愛的銀行股富國銀行也因連串醜聞與貸款損失股價大跌，他近期也開始調整銀行股配置，並入股日本5大綜合商社，展開全新布局。

巴菲特這次計畫購入的Snowflake總部位於加州，2012年創立，主要提供雲端儲存和分析服務，但運作2年後才公告成立公司，2014起在亞馬遜、微軟、Google雲端平台都推出服務

(中時新聞網)