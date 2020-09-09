嘉義市政府8日歡送新兵入伍，全場人員戴口罩。（廖素慧攝）

嘉義市1名役男入伍前未告知有哥哥從西班牙返台居家檢疫中，8日與他同車到嘉義縣大林鎮中坑營區的30名新兵一入伍就全部隔離，市府表示，入伍當天全員量測體溫正常，役男已被通知帶回家，役男的哥哥用獨立空間居家檢疫，目前查無任何違規行為。

嘉義市議員鄭光宏臉書爆料直呼「天兵在嘉義」，po文「自主管理期間，役男未告知，還跑去當兵，30名役男全車進營區，立馬隔離14天」。

嘉義市政府民政局指出，此梯次104名役男於8日入伍，黃敏惠市長率官員慰問，全員全程戴口罩、沒有肢體接觸，遵守防疫準則，所有役男量體溫均沒有超過37度，這名役男的哥哥住美國，於9月4日自西班牙入境台灣，役男已於當天被軍方通知家屬帶回家，將以延役處理。

市府衛生局表示，該名役男哥哥自返台當天即開始在家裡的獨立空間居家檢疫14天，役男及家與哥哥並無親密接觸，一家人目前沒有任何症狀，也符合居家檢疫規範，沒有違規要受罰之處。

(中時 )