時代力量立委曾玟學日前閃電退黨後，旋即傳出與民進黨立委賴品妤熱戀ing，對此，賴品妤今反駁新男友的退黨與她有關。她強調，一般不會因為跟伴侶怎樣就決定在組織裡怎樣，如果真的這樣做，那就不適合從政，「不管有沒有退黨我都支持他啊，特別去講這個幹什麼」。

針對結交新男友，賴品妤說，兩人從學運期間就認識，對方工作認真，也曾經有一些業務上的往來，覺得是蠻可靠的夥伴。她強調，立法院有伴侶的人應該比沒有伴侶的人多，所以相信大家應該都蠻開心的。

但曾玟學退出時代力量後，後旋即傳出與民進黨新潮流系的賴品妤交往，不僅讓政壇看好曾玟學即將在綠營大展鴻圖，他的退黨也引發外界關注是否與賴品妤有關。對此，賴品妤說，一般不會因為伴侶的關係影響工作，如果真的會被影響，那就代表其不適合從政；且曾玟學退黨時也沒有跟她講很多，「不管有沒有退黨我都支持他啊！」

此外，時代力量立委邱顯智的妻子黃琬婷，在曾玟學傳出與賴品妤交往的消息後，透過臉書意有所指地說「我是認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞。＃人重自重」

對此，賴品妤回應，穿著與工作沒有關係，且時代力量也有不少黨公職穿的布料比較少，不曉得黃琬婷為何有這樣的發言。

(中時 )