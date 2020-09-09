總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，丁擔任高雄市新聞局長期間劈腿、逼墮胎，甚至把辦公室當成砲房。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，七情六慾不方便評論人家隱私，但丁身為發言人角色，每天要評論回應時事，卻爆發這樣的醜聞，代表私德不好，對自己約束力不夠。民進黨立委陳亭妃認為，每個官員或政府體系做事的人要自重，避免無謂的事情呈現出來。

丁允恭不僅被爆出劈腿、在辦公室發生性關係等醜聞，丁也與年輕女記者往來密切，蔡壁如說，有些年輕女記者想要得到更多訊息，可能在職場往來上會比較密切，因而逾越界線，丁允恭身為發言人，是否用職權去侵犯女記者，這部分有待釐清。

中央及地方官員接連爆出醜聞，陳亭妃表示，，丁允恭醜聞完全是私人領域部分，丁也已經知所進退請辭，由於每個人私領域沒辦法都管道，提醒身為官員或政府體系做事的人要有所警惕，只有自重及自我要求，才能避免類似的事情發生。

針對總統府人士接連出狀況，蔡壁如說，如果府內一直出狀況會讓人覺得是內亂，甚至被聯想是黨內派系鬥爭，但近期狀況看來，主要是個人品性問題，政府用人應該要更慎重。

(中時 )