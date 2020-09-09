各國感染風險級別列表。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心表示，國內今(9)日無新增確診病例，截至目前國內累計88,933例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含87,859例排除)，其中495例確診，分別為403例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、13人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計27,545,687例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國6,449,722例、印度4,280,422例、巴西4,162,073例、俄羅斯1,035,789例及祕魯691,575例為多；另全球已有898,140例死亡，以美國192,809例、巴西127,464例、印度72,775例、墨西哥67,781例及英國41,586例為多。

指揮中心表示，越南本土疫情趨緩，近2週僅有零星個案，因此自即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家調整為低感染風險國家；另考量香港近期本土疫情亦持續趨緩，連續2週達到中低風險分級標準，且當局已放寬部分疫情管制措施，因此即日起將香港列為中低風險地區。最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場或港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也再次呼籲，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )