由於代孕在大陸並不被允许，需求和利益促成地下產業，加上受疫情影響，到國外代孕受阻，大陸近期國內代孕仲介機構訂單明顯增加，包含供卵者補償金、代孕媽媽傭金等費用也水漲船高。據澎湃新聞報導，透過8月底暗訪廣州、深圳等地多家商業代孕公司發現，甚至有的代孕機構被查之後，換個地方重操舊業。

同時仲介機構的承諾背後，也存在換卵、非親生、隱瞞胎兒疾病、出生存缺陷等亂象和倫理法律等風險。

涉足大陸代孕市場12年，子嗣傳承國際助孕中心創建人薛尉創自稱主要為大陸有代孕需求的客戶對接海外生殖醫院，提供協議有58萬元（人民幣，下同）和88萬元兩種套餐，均承諾客戶2年內可抱到一名健康男嬰。前者便宜30萬元，不包成功，意味著代孕一次不成功，重啟流程需要額外支付費用。

薛尉坦承，大部分號稱海外代孕的仲介公司都是「掛羊頭賣狗肉」，公司營業範圍也都是虛的，幾乎都在大陸國內實施代孕。今年因為疫情，原本有海外業務的，更是轉戰國內市場。

(旺報 )